5 мая 2026 11:45

В Чебоксарах возобновили движение общественного транспорта

Автобусы и троллейбусы возвращаются на линию
Максим ДМИТРИЧЕНКО
Транспорт будет следовать согласно установленному расписанию в обычном режиме.

Министерство транспорта Чувашии сообщило о восстановлении работы общественного транспорта в столице региона - Чебоксарах. Все автобусы, троллейбусы и маршрутные такси возвращаются на линию.

Как уточнили в ведомстве, транспорт будет следовать согласно установленному расписанию в обычном режиме. Напомним, движение было полностью остановлено ранее в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов. Мера вводилась для обеспечения безопасности жителей города.

Ранее в городе был отменен режим беспилотной опасности.

