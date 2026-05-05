Следком сообщил о погибших при атаке ВСУ на Чебоксары

Один пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России сообщил о наличии жертв в результате удара Вооруженных сил Украины по Чебоксарам. Ведомство не уточнило, сколько человек погибло и пострадало — эти данные пока не разглашаются.

Ранее власти региона сообщали о трех раненых. По информации Министерства здравоохранения Чувашии, один житель в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу. Угрозы его жизни, по данным медиков, нет. Еще двое пострадавших получили помощь амбулаторно — их состояние оценивается как легкой степени тяжести.

В СК добавили, что будут расследовать обстоятельства украинских атак не только в Чувашии, но и в других регионах России. Вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле главы республики Олега Николаева.

Напомним, массированная атака беспилотников на Чувашию произошла в ночь на 5 мая. В Чебоксарах были развернуты пункты временного размещения, останавливался общественный транспорт, школы переводили на дистанционный режим.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.