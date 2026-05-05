Самым юным пациенткам 18 лет, самой взрослой — 95: истории акушерок из Набережных Челнов

В Международный день акушерки специалисты женской консультации № 5 города Набережные Челны встретили профессиональный праздник на рабочем месте — рядом со своими пациентками. Молодые сотрудницы учреждения поделились тем, что считают самым важным в своей непростой, но благородной профессии.

Как рассказала старшая акушерка Ксения Хамидуллина, сейчас на диспансерном учете по беременности в консультации состоят 240 женщин. С начала года здесь приняли 138 родов, включая двойняшек. Особую радость специалистам доставляют сообщения от только что ставших мамами пациенток, которые прямо из родильного дома делятся счастливой новостью. «Это очень приятные и волнительные моменты, которых мы ждем», — подчеркнула Хамидуллина.

Семейный выбор и любовь к профессии

Акушерки Гузель Зарипова и Любовь Барна признались, что знали о своем призвании с детства — обе пошли по стопам родственников. Не раздумывая, они поступили в Набережночелнинский медицинский колледж на специальность «Акушерское дело». Сегодня Гузель работает на участке с врачом-гинекологом. Самыми любимыми моментами в работе она называет подготовку женщин к беременности и родам, а также психоэмоциональную поддержку пациенток.

Любовь Барна трудится в операционном кабинете: готовит инструменты и женщин к медицинским манипуляциям, ассистирует врачам при проведении гистероскопии и кольпоскопии. За время ее практики самой юной пациентке было 18 лет, а самой возрастной — 95. Специалист видит свою миссию в разъяснительной работе, чтобы женщины ничего не боялись и своевременно проходили необходимое лечение.

Стопроцентная укомплектованность

Администрация городской больницы №5 не оставила без внимания профессиональный праздник своих сотрудниц. Ежегодно главный врач Зуфер Мисбахович Насртдинов лично приезжает в женскую консультацию, чтобы поблагодарить акушерок за их труд, который играет ключевую роль в жизни женщин и целых семей, и вручить праздничные торты.

По словам Насртдинова, в женской консультации №5 трудятся 19 акушерок, выполняющих серьезную миссию по сохранению и улучшению репродуктивного здоровья челнинок. Они активно участвуют в диспансеризации, проводят профилактические осмотры и помогают выявлять возможные проблемы на ранних стадиях. Только с начала текущего года диспансеризацию прошли более 2 900 женщин.

«Самое главное — наши акушерки помогают женщинам родить здоровых детей. С будущими мамами они на связи 24/7», — подчеркнул главврач. Он также отметил, что женская консультация ежегодно пополняется молодыми кадрами, в учреждении действует система наставничества, а укомплектованность штата акушерками достигла 100 процентов.

