В Татарстане размер нисаба вырос в два раза по сравнению с прошлым годом

Фото: Виктор ДРАЧЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Совет казыев и Совет улемов Духовного управления мусульман Татарстана единогласно установили размер нисаба для совершения ритуального жертвоприношения в 2026 году на уровне 100 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил казый Казани Булат Мубараков, пояснив, что решение основано на текущей стоимости 595 граммов серебра – эталонной меры для расчета религиозных обязательств.

Нисаб Курбана означает наличие у мусульманина свободных средств или имущества, не используемого в течение года, за вычетом долгов и необходимых расходов. Как подчеркнул шариатский судья, речь идет не только о наличных деньгах. Любое имущество, которое человек не применяет в повседневной жизни, считается излишком и учитывается при определении обязанности совершить жертвоприношение.

По сравнению с прошлым годом размер нисаба вырос почти вдвое – с 53 до 100 тысяч рублей, что отражает изменение рыночной стоимости серебра и экономических условий. В ДУМ РТ напомнили, что достижение этого порога делает Курбан обязательным для верующего, однако решение о жертвоприношении всегда должно приниматься осознанно, с учетом финансового положения семьи и намерения следовать религиозным предписаниям.

