Военкомом Альметьевска назначен Ратмир Галиуллин. Глава района Гюзель Хабутдинова обратилась к новому военному комиссару с напутствием. Она выразила надежду на успешную работу Галиуллина и конструктивное взаимодействие с органами муниципальной власти при решении государственных задач, поставленных перед военным ведомством.

Ратмир Галиуллин является уроженцем Казани. Решение связать судьбу с Вооруженными Силами Российской Федерации он принял еще в молодости. В 2010 году офицер окончил с отличием Казанский филиал Общевойсковой Академии Вооруженных сил РФ — одно из ведущих военных учебных заведений страны.

Предыдущий военный комиссар Альметьевска покинул должность в связи с переходом на другую работу. Коллектив военкомата и администрация района выразили готовность оказывать новому руководителю всестороннюю поддержку.

