Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2026 9:45

В Татарстане хотят вдвое увеличить выплаты молодым матерям в селах

Речь идет о единовременных суммах за рождения детей
Олег ЛУГОВОЙ
На данную меру поддержки могут рассчитывать женщины в возрасте до 25-ти и до 29-ти лет.

На данную меру поддержки могут рассчитывать женщины в возрасте до 25-ти и до 29-ти лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане решили повысить единовременные выплаты молодым матерям, которые проживают в селах и поселках городского типа на постоянной основе. Речь идет об увеличении единовременной выплаты за рождение детей в два раза. Соответствующий проект постановления Кабмина республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается, что мамы в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать уже не 50, а 100 тысяч рублей (при стаже проживания в селе или пгт не менее трех лет). А мамы до 29 лет, также прожившие в сельской местности от трех лет, при рождении третьего и каждого следующего ребенка смогут рассчитывать на 200 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.