В Татарстане хотят вдвое увеличить выплаты молодым матерям в селах

В Татарстане решили повысить единовременные выплаты молодым матерям, которые проживают в селах и поселках городского типа на постоянной основе. Речь идет об увеличении единовременной выплаты за рождение детей в два раза. Соответствующий проект постановления Кабмина республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Предлагается, что мамы в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка будут получать уже не 50, а 100 тысяч рублей (при стаже проживания в селе или пгт не менее трех лет). А мамы до 29 лет, также прожившие в сельской местности от трех лет, при рождении третьего и каждого следующего ребенка смогут рассчитывать на 200 тысяч рублей вместо прежних 100 тысяч.

