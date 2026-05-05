В Татарстане 8 мая станет сокращенным рабочим днем

Татарстанцы отдохнут с 9 по 11 мая включительно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Предшествующий праздничной дате день, 8 мая, будет сокращенным рабочим. Затем последуют выходные, приуроченные ко Дню Победы.

Так, татарстанцы отдохнут с 9 по 11 мая включительно. После завершения праздников начнется сокращенная рабочая неделя. Она продлится четыре дня, а именно с 12 по 15 мая.

Напомним, День Победы в этом году Казань отметит с салютом. Залпы произведут в 22:00 над акваторией реки Казанка. Однако парад Победы пройдет без военной техники. Ее отдельно выставят для всеобщего осмотра на площади Тысячелетия. Также стало известно, что на концерт ко Дню Победы выделили почти 20 млн рублей. Мероприятие с участием духового оркестра, ансамбля песни и танца и детских коллективов пройдет 7 мая.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.