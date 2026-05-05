Аварию зафиксировали у дома № 164 по улице Краснококшайской. Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Курьер на автомобиле насмерть сбил мотоциклиста в Казани во вторник, 5 мая. Авария произошла утром у дома № 164 по улице Краснококшайской.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля (курьер одного из маркетплейсов) решил повернуть направо во дворы. Маневр выполнялся сразу с разворотной петли. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом.

Водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте аварии. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в Казани Mercedes ML на скорости снес столб и остановку общественного транспорта. С места ДТП госпитализировали одного человека.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.