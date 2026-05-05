В Чебоксарах на базе школы №38 развернули третий пункт временного размещения

Во всех пунктах дежурят сотрудники городской администрации, психологи и медицинские работники, готовые оказать помощь обратившимся гражданам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На фоне продолжающейся массированной атаки со стороны ВСУ власти Чебоксар наращивают инфраструктуру для помощи населению. Мэр столицы Чувашии Станислав Трофимов сообщил об открытии дополнительного пункта временного содержания граждан.

Новый пункт организован на базе школы №38. Таким образом, в настоящее время в городе действуют уже три площадки, где жители могут получить необходимую поддержку. Продолжают свою работу пункты, развернутые ранее в школе № 57 на проспекте Мира, 88а, а также в школе № 1 на улице Строителей, 7.

Во всех пунктах дежурят сотрудники городской администрации, психологи и медицинские работники, готовые оказать помощь обратившимся гражданам, включая горячее питание и первую необходимую медицинскую поддержку.

Единый телефон горячей линии для связи с оперативным штабом и получения актуальной информации: 23-50-76.

Напомним, ранее в Чебоксарах были переведены на дистанционный формат вторые смены школ, отменены занятия кружков и секций, а также полностью остановлено движение всего общественного транспорта. Угроза новых атак беспилотных летательных аппаратов в городе сохраняется.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.