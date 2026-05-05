Программа газификации Татарстана подорожала на семь миллиардов рублей

В Татарстане обновили программу газификации на 2019-2028 годы. Программа подорожала на семь миллиардов рублей - до 35,3 миллиарда (с учетом финансирования от «Газпрома», единого оператора и ООО «Инженерные решения»).

Газификация охватит 40,6 тысячи домовладений и две тысячи в СНТ, что повысит уровень газификации до 99,78%. Основные изменения:

- Количество газифицируемых домовладений выросло на 1 761 (до 40 571) и домовладений в СНТ на 541 (до 2 052).

- Снижена протяженность внутрипоселковых газопроводов до 3 340,9 километра.

- Увеличено количество реконструируемых газораспределительных станций с 3 до 26.

Несмотря на увеличение затрат, программа продолжает реализовываться в рамках социальной догазификации и доступна для медицинских, образовательных учреждений и СНТ. Газификация способствует росту цен на недвижимость на 10-30%, особенно в пригородных районах. Однако затраты на подключение часто остаются на владельцах, особенно в СНТ.

Напомним, в СНТ «Сад №4» Московского района Казани разгорелся конфликт вокруг газопровода. Пятеро местных жителей провели его за свой счет. Потратили они на это вскладчину ни много ни мало 2 миллиона рублей.

