Из-за атаки ВСУ в Чебоксарах открыт еще один пункт временного размещения

В связи с сохраняющейся угрозой и массовым характером атак принято решение об открытии дополнительного пункта временного размещения.

Из-за массовой атаки ВСУ в Чебоксарах открыт еще один пункт временного размещения. Об этом сообщил мэр столицы Чувашии Станислав Трофимов.

Оперативный штаб, развернутый ранее, продолжает свою работу. Действующий пункт на базе школы № 57 (проспект Мира, 88а) по-прежнему принимает людей, где им доступно горячее питание и первая необходимая помощь. В связи с сохраняющейся угрозой и массовым характером атак принято решение об открытии дополнительного пункта временного размещения.

Новый пункт организован на базе школы №1 города Чебоксары, расположенной по адресу: улица Строителей, дом 7. На месте дежурят сотрудники городской администрации, психологи и медицинские работники, готовые оказать всю необходимую помощь обратившимся жителям.

Единый телефон горячей линии для связи с оперативным штабом и получения помощи: 23-50-76.

Напомним, ранее в Чебоксарах были переведены на дистанционный формат вторые смены школ, отменены занятия кружков и секций, а также полностью остановлено движение всего общественного транспорта. Угроза атак беспилотных летательных аппаратов в городе сохраняется.

