Дело экс-замглавы татарстанского УФАС с ущербом в 146 млн рублей передали в суд

На суде Яфизов сначала отрицал вину, но затем признал превышение полномочий.

В Татарстане завершено расследование дела бывшего замглавы управления ФАС Алмаза Яфизова, обвиняемого в превышении полномочий и выдаче незаконных предписаний, что привело к упущенной выгоде бюджета в 146 миллионов рублей.

В настоящее время Яфизов находится под подпиской о невыезде, так как домашний арест был отменен на финише следствия. Уголовное дело состоит из более десяти томов и передано судье Вахитовского райсуда Казани Динару Хабибуллину. Первое заседание пока не назначено.

По версии следствия, Яфизов исключал участников аукционов для создания преимущества другим, что привело к тому, что Минэкологии республики не смогло заключить контракты на разработку недр на карьере «Елабужский» в 2023-2024 годах. Это повлекло ограничение конкуренции и убытки бюджета.

На суде Яфизов сначала отрицал вину, но затем признал превышение полномочий, но просил квалифицировать действия по менее тяжкой части статьи 286 УК России. Ему вменяют превышение полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, что предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

