За неделю в Казани устранили 336 засоров канализации и 55 течей на водопроводе

Сброс посторонних предметов в канализацию запрещается и нарушает правила эксплуатации жилищного фонда.

В Казани за неделю, с 27 апреля по 3 мая, аварийные бригады Водоканала устранили 336 засоров в системе водоотведения и 55 течей на водопроводных сетях. Об этом сообщается на официальном сайте города.

В пресс-службе Водоканала подчеркнули, что сброс посторонних предметов в канализацию запрещается и нарушает правила эксплуатации жилищного фонда. В систему водоотведения разрешается сливать только отходы жизнедеятельности людей и животных (за исключением наполнителя для туалетов), а также сточные воды из душевых, кухонь и стиральных машин.

Одним из значимых событий прошедшей недели стало подключение нового водопровода по Сибирскому тракту к центральной системе водоснабжения. Старая система была сильно изношена и подлежала реконструкции в рамках инвестиционной программы предприятия. В ходе работ специалисты заменили 830 метров трубопроводной сети.

