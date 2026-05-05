НовостиОбщество5 мая 2026 6:12

Один из пострадавших во время пожара на «Нижнекамскнефтехиме» вернулся к работе

Хорошую новость сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев
Максим ДМИТРИЧЕНКО
На лечении в столичных клиниках остаются три человека.

Один из пострадавших во время пожара на «Нижнекамскнефтехиме» вернулся к работе. Хорошую новость сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Как сообщил глава города, на лечении в столичных клиниках остаются три человека. Остальные сотрудники, проходившие терапию в медицинских учреждениях Нижнекамска и Казани, уже выписаны и находятся дома. Они получают необходимую медицинскую помощь и поддержку. Предприятие «Нижнекамскнефтехим» сопровождает процесс восстановления своих работников и обеспечивает их всем необходимым на этом этапе, уверяет мэр.

Радмир Беляев выразил искреннюю благодарность врачам за их профессионализм и неравнодушное отношение к пациентам. «Желаю всем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — говорится в заявлении градоначальника.

