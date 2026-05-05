Во всех районах Татарстана начались весенне-полевые работы. На сегодняшний день яровой сев выполнен на площади более 150 тысяч гектаров. Из них 84,5 тысячи гектаров отведено под зерновые культуры, 32,8 тысячи гектаров - под подсолнечник, и еще 22 тысячи гектаров - под рапс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут подчеркнула, что поздний сев может положительно сказаться на урожайности. По словам спикера, посевная кампания в стране проходит по сценарию 2022 года, когда был установлен рекорд по сбору зерновых - 157 миллионов тонн.

Всего в регионе планируется засеять 1 миллион 711 тысяч гектаров. Из этой площади 775 тысяч гектаров будет отведено под зерновые культуры, а 719 тысяч гектаров - под технические культуры.

Подкормка озимых культур проведена на площади более 450 тысяч гектаров, что составляет 94% от запланированного объема работ. Многолетние травы подкормили на площади 170 тысяч гектаров (55% от плана). Боронование выполнено на 1 миллион 287 тысяч гектаров (54% от плана).

