Глава Чистопольского района получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Дмитрию Иванову 53 года. В 2010-2012 годах мужчина возглавлял исполком Чистопольского района. В 2012 году стал исполняющим обязанности начальника управления по охране и использованию объектов животного мира Татарстана, а затем и его руководителем. В 2014 году вернулся в исполком Чистопольского района на должность главы, а в 2015 году стал главой района.

Директор Института нефти, химии и нанотехнологий КНИТУ Наталья Башкирцева и профессор кафедры Казанского государственного аграрного университета Эльмас Нуруллин удостоены почетного звания «Заслуженный работник высшей школы России». Медали ордена «Родительская слава» получили Айдар и Эльвира Вазеевы, Марина Варламова и Виктор Федоров.

