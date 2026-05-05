Ночь с 4 на 5 мая для Татарстана выдалась тревожной. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Над территорией Татарстана сбит беспилотник. Об этом сообщается в сводке Минобороны России за прошедшую ночь — с 20.00 4 мая до 7.00 5 мая. Всего дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 289 украинских БПЛА самолетного типа.

Атаке минувшей ночью подверглись 18 российских регионов, а также акватория Азовского моря и Краснодарский край. Налеты фиксировались над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Напомним, что ночь с 4 на 5 мая для Татарстана выдалась тревожной. Ранее ГУ МЧС по региону информировало жителей о введении режимов «Ракетная опасность» и «Беспилотная опасность». В 00:16 по местному времени была объявлена первая угроза, в 1:59 поступило предупреждение об атаке БПЛА на Казань и Зеленодольск, а в 2:01 на всей территории республики ввели режим «Беспилотная опасность». К 2:38 режим ракетной угрозы отменили, однако режим угрозы с беспилотников сохранялся.

Жители Казани и Набережных Челнов сообщали о звуках сирен в ночное время. Людей призывали спуститься в укрытия и соблюдать меры предосторожности. В 00:37 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах «Казань» и «Нижнекамск» (Бегишево) для обеспечения безопасности полетов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.