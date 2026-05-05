Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по зданию в Чебоксарах

При обнаружении обломков БПЛА категорически запрещено прикасаться к ним или пытаться их переместить.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о новой волне атак со стороны противника. По его словам, зафиксированы повторные удары по зданию в Чебоксарах. Враг, как отметил глава, не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в регионе.

На месте происшествия незамедлительно приступили к работе все экстренные службы. Ситуация, по заверению Николаева, находится под постоянным контролем. При этом он подчеркнул, что реальная опасность сохраняется.

В связи с этим глава Чувашии обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям, а также рекомендациям профильных служб. Особое внимание он уделил правилам обращения с потенциально опасными находками. При обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата категорически запрещено прикасаться к ним или пытаться их переместить — это представляет прямую угрозу для жизни и здоровья. О любой такой находке необходимо немедленно сообщить по единому номеру экстренных служб 112.

Напомним, ранее этой ночью в Чувашии уже фиксировалась атака со стороны ВСУ, в результате которой пострадал один человек. Также в соседнем Татарстане вводились режимы ракетной и беспилотной опасности, временно ограничивалась работа аэропортов Казани и Нижнекамска.

