Мэр Чебоксар объявил о перекрытии трех магистралей после ночной атаки на город

Глава администрации Чебоксар Станислав Трофимов сообщил о введении временных ограничений дорожного движения на нескольких магистралях столицы Чувашии. Меры связаны с работами экстренных служб на месте событий минувшей ночи, в результате которых, как ранее сообщалось, пострадал один человек.

Согласно опубликованному мэрией распоряжению, проезд и проход закрыты на трех отрезках городских магистралей. Временные ограничения затронули часть проспекта И. Яковлева — от пересечения с проспектом Мира до примыкания проспекта 9-й Пятилетки, а также участок проспекта Мира — от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара. Кроме того, перекрыта улица Ленинского Комсомола на отрезке от пересечения с проспектом И. Яковлева до Эгерского бульвара.

Станислав Трофимов обратился к горожанам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием. Для составления объездных путей администрация подготовила наглядную схему — на опубликованном изображении указаны как закрытые для движения зоны, так и доступные маршруты.

Градоначальник подчеркнул, что ограничения действуют в равной степени как для пешеходов, так и для владельцев автотранспорта. Он порекомендовал заранее прокладывать альтернативные пути следования. О возобновлении полноценного движения мэр пообещал сообщить дополнительно — сразу после того, как спецслужбы завершат все необходимые процедуры.

Кроме того, Трофимов напомнил чебоксарцам о базовых правилах безопасности: ни в коем случае не прикасаться к бесхозным или подозрительным предметам, любое происшествие немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб 112, а также ориентироваться исключительно на официальные источники информации, избегая неподтвержденных данных.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев уточнил, что в результате ночной атаки со стороны ВСУ пострадал один человек.

