Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Аэропорт «Казань» рекомендовал пассажирам отслеживать изменения в графике движения бортов. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В 00:37 в двух международных аэропортах Республики Татарстан — «Казань» и «Нижнекамск» (Бегишево) — были временно прекращены прием и выпуск воздушных судов. Как пояснили в Росавиации, такая мера продиктована необходимостью гарантировать безопасность пассажирских перевозок в условиях ночного происшествия.

В пресс-службе аэропорта «Казань» разъяснили ситуацию для ожидающих вылета пассажиров. Сотрудники воздушной гавани и представители авиакомпаний работают с людьми, чьи рейсы оказались сдвинуты по расписанию, стараясь соблюдать предписания Федеральных авиационных правил.

Для семей с маленькими детьми открыта комната матери и ребенка. Все службы функционируют в усиленном режиме. Сотрудники просят пассажиров с пониманием отнестись к общей ситуации: не загораживать багажом и вещами сидячие места, а также уступать их пожилым людям, женщинам и детям.

Где узнать актуальное расписание

Аэропорт «Казань» рекомендовал пассажирам отслеживать изменения в графике движения бортов тремя способами:

Воспользоваться формой обратной связи на официальном сайте той авиакомпании, с которой заключен договор перевозки.

Уточнить информацию по многоканальному телефону справочной службы: +7 (843) 267-88-07.

Следить за онлайн-табло на официальном сайте аэропорта «Казань».

