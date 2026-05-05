Глава Чувашии сообщил о пострадавшем при ночной атаке на Чебоксары

Олег Николаев обратился к жителям с призывом соблюдать спокойствие и не распространять непроверенные сведения.

Ночью 5 мая на территорию Чуваши была совершена вражеская атака. Целями, по предварительным данным, стали город Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ. Олег Николаев, руководитель региона, держит развитие ситуации на личном контроле.

Как сообщил глава республики, экстренные службы сработали штатно и в оперативном режиме. Первые доклады не выявили пострадавших, однако позже информация уточнилась. «Предварительные данные не подтвердились — один человек все же пострадал. К счастью, его жизни ничего не угрожает, медики бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь незамедлительно», — говорится в заявлении Николаева.

На местах возможных инцидентов продолжаются необходимые восстановительные и проверочные работы. Глава региона подчеркнул, что ситуация остается под контролем профильных ведомств, принимаются все меры для охраны правопорядка и обеспечения безопасности граждан.

Отдельно Олег Николаев обратился к жителям с призывом соблюдать спокойствие и не распространять непроверенные сведения. Он напомнил, что любая фиксация работы средств противовоздушной обороны, траектории полета или моментов падения беспилотников, а также публикация таких кадров в интернете расценивается как оказание помощи противнику. Подобные действия категорически запрещены, поскольку создают дополнительные риски для безопасности жителей и стратегических объектов республики.

Жителям рекомендовано проявлять бдительность, строго следовать инструкциям специалистов и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, что около полуночи на территории Чувашии, так же как и в соседнем Татарстане, был введен режим «Ракетная опасность». Сирены оповещали население о необходимости спуститься в укрытия.

