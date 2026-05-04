В Татарстане из участников Великой Отечественной войны осталось 92 фронтовика

Их количество за последние 10 значительно сократилось.

За последние десять лет количество ветеранов Великой Отечественной войны в Татарстане уменьшилось в 10 раз. Если в 2016 году их насчитывалось 65 214 человек, то, по данным на 29 апреля 2026-го, их осталось 6 551, сообщила на брифинге глава Минтруда республики Эльмира Зарипова.

По словам министра, среди ветеранов числится сейчас 92 фронтовика, также в Татарстане есть 64 блокадника, 77 человек прошедших через концлагеря и имеющих статус тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны. Примечательно, что среди ветеранов много тех, кто перешагнул 100-летний рубеж - 310 из 334-х.

