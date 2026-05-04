«Ростелеком» презентовал цифровые сервисы отельерам и рестораторам Татарстана

«Ростелеком» провел встречу с представителями гостиничного и ресторанного бизнеса в Казани. Специалисты компании презентовали партнерам цифровые сервисы для автоматизации процессов в организациях, работающих в сфере гостеприимства. Участники мероприятия узнали про решения «Цифровой отель» и «Рестомания».

«Цифровой отель» — многофункциональный облачный сервис для гостиниц, который помогает отельерам управлять бизнес-процессами. Решение имеет более 70 интеграций с различными системами. С помощью платформы можно отслеживать бронирование, контролировать работу персонала, получать статистику использования услуг, вести финансовый учет, обеспечивать централизованное и безопасное хранение персональных данных.

«Рестомания» — цифровая экосистема для автоматизации процессов в ресторанном бизнесе. Она позволяет запустить собственный сайт и мобильное приложение, настроить работу курьерской доставки и автоматизировать процесс бронирования столов.

Оба цифровых решения — отечественные разработки «Ростелекома», работающие в защищенном контуре данных.

Альбина Минхаирова, начальник отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан:

«В прошлом туристическом сезоне Казань посетили более трех миллионов человек, в этом году ожидается увеличение числа гостей. Оказывать качественные услуги в сфере HoReCa помогут многофункциональные цифровые платформы. Наши продукты включены в реестр отечественного программного обеспечения и сохраняют стабильную работу даже при ограничениях мобильного интернета».

Аида Прохорова, операционный директор ООО «СЗ БРИКС» Millennium Panoramа Hotels:

«Представленные цифровые решения актуальны для нашей компании, так как на территории отеля, кроме номерного фонда, есть конференц-залы, три ресторана и СПА-центр. Мы заинтересованы в автоматизации процессов под ключ».

Узнать подробнее об услугах для бизнеса можно на сайте «Ростелекома» или по телефону горячей линии 8 800 200 16 61.

