Пенсионерка из Татарстана через суд отменила кредит, который оформили мошенники

Кредитный договор признали ничтожным.

Жительница Набережных Челнов едва не лишилась крупной суммы из-за мошенников, оформивших на нее заем. Женщина узнала о долге только после уведомления из банка. Прокуратура вмешалась и выиграла суд.

Все случилось летом 2025 года. Кто-то неизвестный от имени 74-летней женщины заключил кредитный договор через интернет. Для подтверждения операции использовалась простая электронная подпись — обычный СМС-код. Злоумышленники указали номер телефона и адрес электронной почты, которыми пенсионерка давно не пользовалась.

Деньги по кредиту мгновенно ушли через систему быстрых платежей. Сначала на оплату каких-то сервисов, а затем — третьему лицу. Сама женщина узнала о случившемся, только когда получила уведомление из банка. Никакого кредита она не брала и деньги в руки не получала.

Полиция возбудила уголовное дело о краже с банковского счета. А прокуратура Набережных Челнов решила защищать права пенсионерки по-другому — через суд. Надзорное ведомство потребовало признать кредитный договор недействительным, поскольку женщина не давала согласия на его заключение и фактически не выражала свою волю.

Суд встал на сторону прокуратуры. Кредитный договор признали ничтожным. Пока что решение не вступило в законную силу, но у пенсионерки появился реальный шанс не платить по чужому долгу.

