Певец Элвин Грей осваивает новую профессию тату-мастера

Между гастрольными поездками артист находит время для экспериментов и изучения нового дела.

Заслуженный артист Татарстана Радик Юльякшин, известный также под сценическим псевдонимом Элвин Грей, решил попробовать свои силы в совершенно новом для себя ремесле. Певец начал осваивать искусство тату и уже показал первые результаты подписчикам.

В своем канале артист признался, что между гастрольными поездками находит время для экспериментов и изучения нового дела. Первый опыт нанесения тату, по собственному признанию Юльякшина, показал, что нужно еще немного подучиться.

«Между гастролями я нахожу время и на что-то новое. Я впервые делал тату, и, кажется, стоит немного подучиться», — написал певец.

Поклонники артиста в комментариях отнеслись к новому увлечению певца с большим энтузиазмом. Многие высоко оценили его первые шаги в профессии тату-мастера.

Одна из подписчиц выразила уверенность, что у Юльякшина скрыто еще множество талантов, которые он просто пока не показывает. Другая поклонница заявила, что работа получилась очень даже классной, и выразила желание заполучить татуировку именно от мастера Радика Юльякшина.

