НовостиОбщество4 мая 2026 12:40

Глава Минтруда Эльмира Зарипова рассказала, где в Татарстане живут долгожители

В республике есть 334 человека, которым удалось перешагнуть столетний рубеж
Кристина ЛИНК
Самый пожилой мужчина проживает в Пестречинском районе — его возраст достиг 106 лет.

В республике живут 334 человека, которым удалось перешагнуть столетний рубеж. Среди них подавляющее большинство составляют женщины — 293 против 41 мужчины. Такие данные на брифинге в Казани привела министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Самой возрастной жительницей Татарстана признана женщина из Ютазинского района. Ей 107 лет. А самый пожилой мужчина проживает в Пестречинском районе — его возраст достиг 106 лет.

Особого внимания заслуживает тот факт, что 310 из 334 долгожителей являются ветеранами Великой Отечественной войны. В эту категорию попадают 37 мужчин и 273 женщины. Для всех этих людей действуют различные меры социальной поддержки, предусмотренные государством.

