Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2026 13:08

14 дополнительных электричек запустят на время форума в Казани

Поезда проследуют из аэропорта к месту проведения форума без остановок
Юлия ЕФРЕМОВА
Поезда будут следовать по маршруту без остановок.

Поезда будут следовать по маршруту без остановок.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Горьковская железная дорога запустит дополнительные пригородные поезда на период проведения в Казани международного экономического форума «Россия – Исламский мир» с 13 по 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

14 дополнительных составов оператора «Содружество» ежедневно будут курсировать по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Поезда проследуют без промежуточных остановок, доставляя пассажиров непосредственно к МВЦ «Казань Экспо», где проходят основные события форума. Такое решение позволит сократить время в пути и избежать транспортных сложностей в дни массового прибытия делегаций.

Актуальное расписание дополнительных электропоездов доступно на официальных сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании, а также по телефону центра поддержки клиентов и в справочных службах железнодорожных вокзалов.

В РЖД рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и уточнять информацию о рейсах, чтобы своевременно добраться до места проведения деловых мероприятий.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.