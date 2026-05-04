14 дополнительных электричек запустят на время форума в Казани

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Горьковская железная дорога запустит дополнительные пригородные поезда на период проведения в Казани международного экономического форума «Россия – Исламский мир» с 13 по 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

14 дополнительных составов оператора «Содружество» ежедневно будут курсировать по маршруту Казань – Аэропорт – Казань. Поезда проследуют без промежуточных остановок, доставляя пассажиров непосредственно к МВЦ «Казань Экспо», где проходят основные события форума. Такое решение позволит сократить время в пути и избежать транспортных сложностей в дни массового прибытия делегаций.

Актуальное расписание дополнительных электропоездов доступно на официальных сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании, а также по телефону центра поддержки клиентов и в справочных службах железнодорожных вокзалов.

В РЖД рекомендуют пассажирам заранее планировать поездки и уточнять информацию о рейсах, чтобы своевременно добраться до места проведения деловых мероприятий.

