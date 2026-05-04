Жилье молодым семьям в РТ дадут только после пяти лет проживания в республике

Основаниями для отказа могут стать несоответствие условиям программы, неполный пакет документов, недостоверные сведения.

Молодые семьи Татарстана смогут получить поддержку на жилье при условии, что прожили в республике не менее пяти лет. Новое требование закреплено постановлением Кабмина РТ. Изменения внесены в документ от 11 октября 2024 года, который регулирует реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в регионе.

Речь идет о федеральном проекте, направленном на помощь гражданам в решении жилищного вопроса. Изначально постановление определяло порядок участия семей в программе и распределение полномочий между органами власти. В частности, были утверждены правила признания молодой семьи имеющей достаточные доходы для получения кредита или использования собственных средств на покупку жилья сверх размера социальной выплаты.

Министерство по делам молодежи Татарстана отвечает за организацию работы программы. Ведомство обеспечивает изготовление свидетельств на получение социальной выплаты за счет бюджета республики, принимает от муниципалитетов списки семей и формирует сводный список претендентов. Правительство РТ утверждает эти списки и принимает решения о включении семей в число получателей выплат.

Для участия в программе молодая семья должна подтвердить наличие достаточных доходов или средств. Муниципальные органы проверяют предоставленные данные и в течение пяти рабочих дней принимают решение. Основаниями для отказа могут стать несоответствие условиям программы, неполный пакет документов, недостоверные сведения или теперь уже — отсутствие необходимого пятилетнего срока проживания в республике.

