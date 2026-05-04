Стало известно, когда в Казани завершат отопительный сезон 2025/2026

Отопление в городе начали подавать 29 сентября.

Отопительный сезон в Казани официально завершат на этой неделе. Соответствующее постановление исполкома уже подписано. В этом году тепло отключат 7 мая — заметно позже, чем в прошлом (21 апреля). Помешало весеннее похолодание. Напомним, согласно нормативам, для завершения отопительного сезон среднесуточная температура воздуха в течении пяти дней должна держаться на отметке +8 градусов. Однако долгое время надежды на то, что такое произойдет не было. Не было пока Гидрометцентр Татарстана не сообщил о потеплении в этот понедельник до +21 градуса с повышением температурного фона в последующие дни до +26.

Итак, в этот четверг (7 мая) в Казани постепенно начнут отключать тепло. В социальных учреждениях подачу прекратят только по индивидуальным заявкам. Предприятия могут согласовывать свои сроки с теплоснабжающими организациями, а жильцы многоквартирных домов — принять коллективное решение на общем собрании. При этом оборудование советуют держать наготове на случай резкого похолодания.

В свою очередь в Набережных Челнах отопительный сезон официально завершили в этот понедельник (4 мая), а во вторник (5 мая) он закончится в Нижнекамске.

