В Казани хотят ограничить скорость курьерских электровелосипедов

В столице Татарстана ужесточат правила для служб доставки. Как доложил на еженедельном совещании в мэрии замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров, одним из ключевых требований может стать установка на электровелосипеды курьеров IoT-модулей. Эти устройства будут принудительно ограничивать скорость движения.

Причина столь жесткой меры — хаотичное передвижение курьеров, которое серьезно осложняет дорожную ситуацию и приводит к авариям. Шакиров привел трагический пример. В январе курьер на электровелосипеде пересекал дорогу по «зебре» на красный свет и был насмерть сбит машиной.

Напомним, власти Казани новые правила для таких курьеров анонсировали еще в феврале этого года. Помимо ограничения скорости предлагалось также запретить им передвигаться на электровелосипедах по улицам Баумана, Каюма Насыри и Петербургской. Также речь шла о создании специального рейтинга курьеров с учетом совершенных ими нарушений ПДД и поступивших на них жалоб от других участников дорожного движения. Новые правила обещали ввести уже этой весной.

