Саммит пройдет с 17 по 19 июня. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане создан оргкомитет по проведению саммита Россия - АСЕАН в Казани. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов, который стал председателем комитета.

Заместителями назначены премьер-министр республики Алексей Песошин, руководитель Администрации главы региона Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Секретарем комитета стал помощник главы Татарстана Газинур Бакиров.

Саммит пройдет с 17 по 19 июня. Мероприятие приурочено к 35-летию отношений России и АСЕАН. В мероприятии примут участие главы государств, представители министерств и организаций стран АСЕАН и региональных объединений.

Напомним, на KazanForum пройдут три крупные выставки. Мероприятия состоятся в «Казань Экспо» с 13 по 15 мая.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.