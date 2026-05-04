Помощником главы Менделеевского района по борьбе с коррупцией стал Рустам Закиев

За годы своей деятельности Закиев работал в различных муниципальных учреждениях и СМИ. Фото: пресс-служба Менделеевского района

На пост помощника главы Менделеевского района по борьбе с коррупцией назначен Рустам Закиев. Нового сотрудника представил на утреннем совещании глава района Роберт Искандаров.

Рустам Закиев родился 20 июля 1983 года в Нижнекамске и обладает значительным опытом в области информационных технологий и массовых коммуникаций. На новой должности ему предстоит заниматься вопросами предотвращения и противодействия коррупции в системе муниципального управления района.

Профессиональная карьера мужчины началась в 2001 году. За годы своей деятельности Закиев работал в различных муниципальных учреждениях и СМИ. В период с 2019 по 2020 годы занимал должность пресс-секретаря главы Тукаевского района. Затем он был советником главы Муслюмовского района. С 2021 по 2025 годы руководил филиалом АО «ТАТМЕДИА». С начала года Рустам Закиев возглавлял Центр военно-патриотической работы и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в Менделеевске.

Напомним, Лейла Фазлеева возглавила набсовет центра креативных индустрий Татарстана. В состав совета также вошли глава Минземимущества, министр культуры и министр по делам молодежи республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.