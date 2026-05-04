В Набережных Челнах отопление отключат 4 мая, в Нижнекамске днем позже

Сроки завершения отопительного сезона в Нижнекамске переносились дважды. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В то время как в Набережных Челнах подача тепла в многоквартирные дома прекращается уже 4 мая, Нижнекамску предстоит еще один день с теплыми батареями. Соответствующее поручение на деловом понедельнике дал глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев.

Отопительный сезон в Нижнекамске, сроки завершения которого переносились дважды, наконец вышел на финишную прямую. Беляев отметил, что погода стабилизировалась, и поручил профильным службам подготовить необходимые документы.

«Поручаю с завтрашнего дня отопительный сезон в Нижнекамске завершить. Сегодня необходимо принять соответствующие документы и приступить к завершению отопительного сезона с 5 мая 2026 года», — заявил глава района.

Что касается столицы республики, то официальной информации о сроках завершения отопительного сезона в Казани пока нет.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.