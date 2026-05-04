В Казани с 1 по 10 мая временно ограничат движение транспорта из-за праздника

Жителям и гостям рекомендуется заранее планировать маршруты.

В Казани с 1 по 10 мая временно ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к Дню Победы. Ограничения коснутся ряд участков, сообщили в мэрии города.

Так, с 1 по 7 мая (16:00-23:30) временные меры введут на площади Тысячелетия и прилегающих улицах (Баумана, Профсоюзная, Декабристов, Ташаяк, Право-Булачная, Лево-Булачная, Кремлевская набережная), у проезда между цирком и Центральным стадионом.

С 7 по 10 мая (0:00–17:00) ограничат участки у театральной улицы (от Большой Красной до Дзержинского) и на площадях Свободы и Тысячелетия (включая Баумана, Профсоюзную, Декабристов, Ташаяк, Право-Булачную, Лево-Булачную, Кремлевскую набережную).

С 8 по 10 мая (16:30–8:00) ограничения коснутся тех же улиц, что и с 1 по 7 мая. Также в список войдут улицы Кави Наджми и Мусы Джалиля (дополнительно).

9 мая будут недоступны проезд по Ямашева (от Мусина до Короленко), проспект Ямашева, улицы Гоголя, Жуковского, Кави Наджми, Карла Маркса, Кремлевская, Лобачевского, Мусы Джалиля, Муштари, Профессора Нужина, Пушкина, Театральная, Толстого, Университетская, Сибгата Хакима (от Декабристов до Абдуллы Бичурина).

Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Салют завершится специальной подачей автобусов к «Энергетическому университету» и перекрестку Ташаяк и Саид-Галеева. Жителям и гостям рекомендуется заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.

Напомним, в 2026 году Казань отметит День Победы салютом. Этому будет предшествовать парад и шествие «Бессмертного полка».

