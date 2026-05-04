Татарстан на 38-м месте в России по скорости строительства многоквартирных домов

Татарстан занял 38-е место в России по скорости строительства многоквартирных домов. Средний срок возведения одного объекта составил около 760 дней. Это выше, чем в регионах с панельным домостроением, но ниже, чем в крупных агломерациях.

Основными причинами такого показателя стали рост масштабов проектов, увеличение доли качественного жилья, сложные инженерные решения, монолитно-кирпичная технология, точечные задержки.

Несмотря на это, строительная активность в регионе остается высокой, а спрос со стороны покупателей стабилен. Увеличение сроков связано с усложнением проектов, а не с замедлением работы застройщиков.

Напомним, на ремонт дорог в Казани из бюджета Татарстана выделили 2,6 млрд рублей. Завершить ремонт подрядчики должны до 17 ноября 2026 года.

