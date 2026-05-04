В Татарстане 4 мая ожидается переменная облачность и до +21 градуса

В Татарстане 5 мая существенных осадков не ожидается.

В Татарстане в понедельник, 4 мая, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью десять метров в секунду, сообщают синоптики Гидрометцентра республики.

Температура воздуха ночью составила от 0 до +5 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса. В Казани температура достигнет также до +21 градуса.

Во вторник, 5 мая, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Порывы юго-западного ветра достигнут десяти метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит от +3 до +8 градусов. Максимальная температура днем прогнозируется от +20 до +25 градусов.

Напомним, май 2026 года в Татарстане будет близок к климатической норме. Среднесуточная температура в столице республики составит около плюс 14,1 градуса.

