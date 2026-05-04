Анвар Гатиятулин о выходе в финал Кубка Гагарина: «Мы сделали шаг вперед»

Команда начинает готовиться к финалу. Фото: Ак Барс.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3 ОТ) в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Итоговый счет в противостоянии — 4-1, что позволило казанцам впервые при нынешнем наставнике выйти в финал Кубка Гагарина.

На послематчевой пресс-конференции специалист назвал серию напряженной, а соперника — очень сильным. По словам Гатиятулина, его подопечные молодцы, поскольку они «держали рисунок, играли самоотверженно». Особую благодарность тренер выразил болельщикам, назвав победу командной.

Отвечая на вопрос о разнице в реализации и эффективности контратак, наставник пояснил, что в штабе понимали положение соперника и готовились к такому сценарию. Он напомнил, что по предыдущим сериям у «Металлурга» только в меньшинстве было 12 выходов «1 в 0». «Просили играть правильно отрезки и с контролем шайбы, и когда контроль переходил сопернику. В принципе, ребята справились», — резюмировал Гатиятулин.

Журналисты также спросили, насколько упростил задачу первый гол в сегодняшнем матче. Тренер парировал, что в его понимании игра проходит не до гола и не до одного периода, а до финальной сирены, поэтому перед пятой встречей это не имело значения. Касаясь эпизода, когда команда упустила преимущество, Гатиятулин отметил, что «Металлургу» некуда было отступать, соперник рисковал и шел вперед активными действиями, однако казанцы «продолжали воплощать свой план» и в овертайме дотерпели.

Ключевым отличием от прошлого сезона, по мнению тренера, стала психология. Он напомнил, что в прошлом плей-офф команда обидно вылетела, ведя в счете 2:0, и в сложной ситуации не хватало лидеров. «По ходу сезона мы предлагали ребятам новые роли и делали акцент именно на построении команды... И считаю, что в плане лидерских качеств мы сделали шаг вперед», — заявил Гатиятулин.

Что касается параллельной серии (между «Локомотивом» и «Трактором»), то тренер признался, что смотреть матчи не было возможности, но результаты он видел. Сейчас первоочередная задача — восстановление, после чего команда узнает соперника и начнет готовиться к финалу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.