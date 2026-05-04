В Татарстане отменили действие режима «Беспилотная опасность»

Режим был отменен в 6:08.

В Республике Татарстан завершился период действия особого предупреждения. Согласно уведомлению, которое было опубликовано в официальном приложении МЧС России, режим «Беспилотная опасность» на территории субъекта снят.

Особый правовой режим, введенный для обеспечения безопасности в связи с потенциальной угрозой с воздуха, действовал в РТ почти шесть часов. Он начался в 00:21 и был отменен в 6:08.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Важно отметить, что на протяжении всего времени действия этого режима саму угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов в республике официально не объявляли.

