«Ак Барс» победил «Металлург» и вышел в финал Кубка Гагарина

Матч закончила со счетом 4:3. Фото: ak-bars.ru

В воскресенье, 3 мая, «Ак Барс» на выезде в Магнитогорске встретился с «Металлургом» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

У хозяев произошла одна замена в составе - Ярослав Мухранов вместо Егора Яковлева. Тренерский штаб «Ак Барса» выпустил на лед тех же игроков, что и в предыдущем победном матче. Счет в серии тогда стал 3:2 в пользу казанцев.

В Магнитогорске уже на 4-й минуте Пустозеров забил в открытый угол после ошибки вратаря хозяев. Но «Металлург» тут же отыгрался в большинстве.

Первый период казанцы завершили впереди — 2:1, отличился Галимов. Во втором периоде голов не было, а на старте третьего Михайлис сравнял счет — 2:2. Спустя шесть минут «Ак Барс» вновь вышел вперед: Яшкин замкнул передачу после контратаки Фисенко. Однако за две минуты до сирены Орехов отправил матч в овертайм – 3:3. Где победную точку поставил Александр Барабанов, бросив точно в девятку - 4:3.

«Ак Барс» впервые с 2023 года вышел в финал Кубка Гагарина. Начало серии будет для казанцев на выезде. Игра намечена на 11 мая.

