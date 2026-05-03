На следующей неделе в Татарстане потеплеет до +26 градусов

Температура воздуха будет расти с каждым последующим днем.

В понедельник, 4 мая, каких-либо существенных осадков не ожидается, будет дуть западный ветер – до 10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах от 0 до +5 градусов, а днем от +16 до +21, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По данным метеорологов, с каждым последующим днем температурный фон в республике будет только расти. Так, во вторник (5 мая), он составит от +20 до +25 градусов, а в среду (6 мая) – от +21 до +26. Существенных осадков при этом не предвидится.

