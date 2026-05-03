Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 мая 2026 12:13

В центре Казани на парковке сгорел автомобиль Tesla

Столб черного дыма был виден за несколько километров
Олег ЛУГОВОЙ
Пожарные быстро прибыли на место происшествия, но машину было уже не спасти.

Пожарные быстро прибыли на место происшествия, но машину было уже не спасти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 3 мая жителей Казани напугал столб черного дыма, который начал подниматься в центре города. Как оказалось, около ТЦ «Корстон» на открытой парковке загорелся автомобиль Tesla.

Пожарные быстро прибыли на место происшествия и потушили огонь. Но автомобиль вряд ли уже можно восстановить, он практически полностью выгорел изнутри. По данным МЧС Татарстана, в результате произошедшего никто не пострадал, соседние машины повреждены не были.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.