Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов огласил итоги «Казанского марафона»

Соревнования проходили с 1 по 3 мая. Фото: пресс-служба «Казанского марафона»

В третий заключительный день «Казанского марафона» глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал итоги масштабного спортивного события.

По словам министра, в этом году количество участников выросло до 45 тысяч, причем 70% из них специально приехали на марафон в столицу Татарстана. В забегах на различные дистанции были заявлены представители 78 регионов России и 39 стран мира. Призовой фонд соревнований превысил 10 миллионов рублей.

Напомним, марафон проходил с 1 по 3 мая. На дистанции 42,2 километра победил 32-кратный чемпион России Владимир Никитин, установив новый рекорд страны — 2 часа 28 минут 9 секунд. Среди женщин на этой дистанции лучшей стала Луиза Лега с результатом 2 часа 23 минуты 5 секунд.

