Пенсии в Татарстане оказались выше чем в 46 регионах России

Средняя пенсия жителей Татарстана достигла отметки в 24 932 рубля.

Средняя пенсия жителей Татарстана достигла отметки в 24 932 рубля. С такими показателями республика уверенно обгоняет почти половину субъектов Российской Федерации. Соответствующие данные опубликовал Социальный фонд России.

В Приволжском федеральном округе Татарстан занимает одну из лидирующих позиций. Пенсионные выплаты в республике превышают показатели соседнего Башкортостана, где средняя пенсия зафиксирована на уровне 24 600 рублей. Еще заметнее разрыв с другими регионами ПФО: в Марий Эл пенсионеры получают в среднем 22 700 рублей, в Мордовии — 23 000, в Чувашии — 23 500 рублей. Позади остались также Оренбургская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области — там средние выплаты едва превышают 23 тысячи рублей.

Особенно показательно сравнение с южными территориями. Татарстан опередил все без исключения регионы Южного федерального округа, где пенсии варьируются от 21 900 до 23 800 рублей. В этот список попали Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, а также город Севастополь. Не составило труда обойти и субъекты Северо-Кавказского федерального округа — там выплаты заметно скромнее.

Республику все же опережают 39 регионов. Если говорить о регионах с более высоким пенсионным обеспечением, то в первую очередь это территории Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Самые значительные выплаты получают пенсионеры Чукотского автономного округа — там средняя пенсия превышает 42 тысячи рублей. Выше татарстанской также пенсии в Камчатском крае, Магаданской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Мурманской области, Республике Коми и Архангельской области.

Из регионов средней полосы Татарстан обгоняют по пенсиям Московская область и сама Москва, Санкт-Петербург, а также Ярославская, Калужская, Владимирская, Ленинградская, Свердловская, Иркутская, Томская, Кемеровская области и Пермский край. Чуть выше пенсии и в некоторых соседних республиках Приволжья — например, в Удмуртии и Кировской области.

