Одна победа до финала: «Ак Барс» обыграл «Металлург» в четвертом матче полуфинала Кубка Гагарина

В четвертом домашнем матче полуфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» уверенно переиграл «Металлург» со счетом 4:1. Счет в серии стал 3–1 в пользу казанцев — им осталась одна победа до выхода в финал.

Первый период прошел в равной борьбе, без голов. Второй отрезок остался за «барсами». Сначала Никита Лямкин реализовал большинство, забросив рикошетом от синей линии. Спустя минуту Дмитрий Яшкин отдал пас на Григория Денисенко, который точно попал в ближний угол — 2:0.

В начале третьего периода «Ак Барс» забил третий гол, но судьи отменили его после запроса «Металлурга» (помеха вратарю). Сразу после этого гости отыграли одну шайбу — отличился Егор Коробкин. «Ак Барс» взял запрос на пропущенную остановку, но впервые в сезоне он оказался неудачным.

В концовке «Металлург» убежал «три в ноль», но не забил. Казанцы перехватили шайбу, организовали контратаку и увеличили отрыв — отличился Нэйтан Тодд. Затем дубль оформил Дмитрий Яшкин, установив окончательный счёт 4:1.

Пятый матч пройдет 3 мая в Магнитогорске. «Ак Барсу» достаточно одной победы для выхода в финал.

