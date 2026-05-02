Плюс 14 и без дождя: погодный компромисс ожидает татарстанцев 2 мая

2 мая ожидается устойчивая погода без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. Утром в отдельных районах республики возможны туманы, которые рассеются к середине дня. Небо будет облачным с периодическими прояснениями — полностью пасмурным день не станет.

Ветер в течение суток сменит направление с северного на западный. Его скорость составит 5–10 м/с, однако в дневные часы синоптики предупреждают об усилении порывов до 13 метров в секунду.

Температура воздуха днем поднимется до отметок от +9 до +14 градусов. Разница связана с влиянием солнечных прояснений: чем чаще будет выглядывать солнце, тем ближе столбики термометров окажутся к верхней планке. Осадков — ни дождя, ни мокрого снега — не прогнозируется.

