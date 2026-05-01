Первый метеор открыл навигацию по маршруту Казань – Набережные Челны

Восстановление движения по маршруту Казань - Набережные Челны стало историческим событием в навигации республики.

В Татарстане стартовали пассажирские перевозки по маршруту Казань – Набережные Челны. 1 мая в первый рейс отправился скоростной Метеор-2020, сообщили в официальном канале Флота РТ.

Этот момент можно назвать историческим – направлению из Казани в Челны суда не ходили около 30 лет.

Судно курсирует по пятницам и субботам: отправление из Казани в 08:30, с промежуточными остановками в Чистополе (11:35-11:40), Нижнекамске (13:20-13:25) и Елабуге (13:35-13:40), прибытие в Набережные Челны в 14:20.

Обратные рейсы выполняются по субботам и воскресеньям: выход из Набережных Челнов в 13:00, с остановками в Елабуге, Нижнекамске и Чистополе, прибытие в столицу Татарстана в 18:50. Стоимость билета из Казани в Набережные Челны составляет 2000 рублей для взрослых пассажиров.

