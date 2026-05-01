Скончался один из первостроителей Нижнекамска Рафаил Глянц

На 86-м году жизни скончался Рафаил Григорьевич Глянц — человек, стоявший у истоков создания города. Об смерти первостроителя сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Рафаил Глянц прибыл на берега Камы в начале 1960-х, когда будущий промышленный гигант еще только начинал возводиться. Его назначили главным инженером строительно-монтажного управления №46. Позже, занимая пост заместителя директора Нижнекамского химкомбината, он курировал уже не только заводские объекты, но и строительство всего города: жилых кварталов, школ, детских садов, больниц, дорог и систем жизнеобеспечения.

За десятилетия самоотверженного труда Глянц был удостоен звания «Заслуженный строитель РСФСР» и других высоких государственных наград. Его называли человеком с внутренним стержнем, уважением к людям и подлинной преданностью делу.

Многие годы Рафаил Григорьевич служил городу в качестве депутата и члена исполкома, оставаясь вовлеченным в жизнь Нижнекамска. Он носил почетное звание Почетного гражданина Нижнекамска.

Мэр города выразил искренние соболезнования родным и близким покойного, отметив его огромный вклад в создание города и светлую память, которую он оставил после себя.

