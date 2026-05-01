В Марий Эл на пешеходном переходе иномарка сбила женщину с 8-летней дочерью

Вечером 30 апреля на 14-м километре трассы «Йошкар-Ола — Уржум» в Медведевском районе произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, около 15:00 водитель автомобиля марки «Рено» совершил наезд на двух пешеходов — женщину и ее 8-летнюю дочь. Семья переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате аварии и мать, и девочка были госпитализированы. В настоящий момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Прокуратура Медведевского района взяла на контроль ход выяснения всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители устанавливают причины и условия, приведшие к наезду на пешеходов на регулируемом переходе.

