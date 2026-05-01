В городах Татарстана запустят программу профилактики ВИЧ за 1,3 млн рублей

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД разместил тендер на проведение комплексной работы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции. Проект охватит Казань, Альметьевск, Набережные Челны и Нижнекамск. Информация опубликована на портале госзакупок.

На эти цели выделено 1,3 миллиона рублей. Средства поступят из двух источников: 46% составит бюджет Татарстана, 54% — федеральная казна. Реализовать все мероприятия планируется в период с июня по декабрь 2026 года.

Согласно техническому заданию, за эти деньги закупят не менее тысячи тестов российского производства, которые необходимо полностью использовать. Кроме того, специалисты проведут информирование и консультирование представителей ключевых групп населения, а также мотивацию на добровольное обследование и безопасное поведение.

Все желающие смогут сдать анализы анонимно. Тестирование будет сопровождаться до- и послетестовыми консультациями медиков. В случае получения сомнительных или положительных результатов сотрудники обязаны сопроводить обратившегося в Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД, который выступает заказчиком работ.

