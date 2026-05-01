МФЦ Татарстана изменят график работы на майские праздники

С 30 апреля по 11 мая 2026 года офисы «Мои документы» будут функционировать по измененному расписанию.

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане переходят на особый режим работы в период майских праздников. Об этом сообщили в официальном канале Минцифры Татарстана.

С 30 апреля по 11 мая 2026 года офисы «Мои документы» будут функционировать по измененному расписанию, что связано с официальными выходными днями и сокращенным рабочим графиком накануне праздников.

Большинство отделений МФЦ не будут принимать посетителей 1, 3, 9 и 10 мая. При этом 30 апреля и 8 мая все офисы завершат работу на час раньше обычного времени. Важно учитывать, что график отдельных районных филиалов может отличаться. Некоторые из них будут закрыты в период с 1 по 3 и с 9 по 11 мая, другие – только в отдельные праздничные даты, поэтому перед визитом рекомендуется уточнять актуальную информацию.

Подробное расписание работы конкретного офиса, адрес и контакты можно найти на официальном портале МФЦ Республики Татарстан или в мобильном приложении «Госуслуги».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.